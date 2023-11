Il Genoa guarda anche in Serie B alla ricerca di prospetti interessanti per le prossime sessioni di mercato.



Tra i profili monitorati con estrema attenzione dal club rossoblù ci sarebbe anche quello del 24enne difensore centrale, di proprietà del Sudtirol ma attualmente in prestito al Como, Marco Curto.



Cresciuto nel vivaio del Milan e passato poi in quello dell'Empoli, il giocatore nato a Napoli ne 1999 ha debuttato tra i professionisti proprio con la compagine toscana per poi passare prima alla Reggina e poi alla Virtus Verona, in Serie C. Nel 2020 il suo acquisto da parte del Sudtirol, con il quale ha conquistato la prima storica promozione in B del club altoatesino. La scorsa estate è poi passato a titolo temporaneo al Como, divenendo presto titolare inamovibile nell'11 lariano.



Dell'interesse del Genoa nei suoi confronti parla stamane Tuttosport.