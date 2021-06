Prosegue la ricerca da parte del Genoa di un difensore d'esperienza.



Nel mirino del club rossoblù, secondo quanto si scrive oltreoceano, sarebbe entrato anche una vecchia conoscenza del nostro calcio, oggi domiciliato in MLS. Si tratta dell'ex centrale di Palermo, Carpi e Varese Aljaz Struna.



Il trentenne sloveno è attualmente in forza al CF Montreal dopo aver militato per due stagioni anche negli Houston Dynamo, sempre nel massimo torneo nordamericano. Ora sarebbe pronto a ritorno in Italia dove ha trascorso gran parte della sua carriera.