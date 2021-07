Prosegue il casting del Genoa alla ricerca di un profilo a cui affidare la difesa dei propri pali.

Tra i molti nomi accostati ai rossoblù, secondo Sky Sport nelle ultime ore è spuntato anche quello di un ex portiere del Milan, appena svincolatosi dal Bournemouth: ​Asmir Begovic.



Il 34enne bosniaco con un passato anche al Chelsea transitò dalla Milano rossonera nella seconda parte della stagione 2019-20, quella per intenderci momentaneamente sospesa a causa del Covid. Nella sua parentesi al Diavolo, tuttavia, Begovic non fu fortunatissimo. Disputò infatti appena due partite, debuttando da subentrante contro la Fiorentina e da titolare l'8 marzo 2020 proprio contro il Genoa, nell'ultima gara prima dello stop forzato causato dalla pandemia. Per il Milan in quelle occasioni arrivarono un pareggio (1-1), a Firenze, e una sconfitta (2-1) con il Grifone.