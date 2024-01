Il Genoa studia un colpo in prospettiva, sondando il mercato di Serie C.

Tra gli obiettivi dei rossoblù nella finestra di mercato che aprirà domani ci sarebbe anche un giovane e promettente centrocampista del Pescara.



Si tratta del classe 2004 Antonino De Marco, regista cresciuto nella Vibonese e autore di un gran campionato con la maglia degli abruzzesi. Il Grifone vorrebbe prelevare il ragazzo a titolo definitivo lasciandolo però in prestito in riva all'Adriatico fino al termine della stagione. Da superare c'è tuttavia la concorrenza del Lille, club francese che avrebbe a sua volta messo gli occhi su De Marco.



A darne notizia è il portale Pescarasport24.it