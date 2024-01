Genoa, piace un talento ex Real e Barca

L'opera di monitoraggio del mercato da parte del Genoa porta anche in Spagna.



Secondo Sky Sport nel taccuino della dirigenza rossoblù sarebbe finito anche il nome di Rodrigo Sanchez Rodriguez, trequartista classe 2000 del Betis.



Cresciuto nelle canteras di Real Madrid e Barcellona, Rodri è in Andalusia dal 2020 e nel 2022 è stato campione d'Europa con la Spagna Under 21. La sua valutazione si aggira attorno ai sei milioni di euro.