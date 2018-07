Una voce che rimbalza dalla Germania parla di un forte interesse del Genoa per Massimo Bruno, trequartista italo-belga dell'RB Lipsia.



Secondo il quotidiano Bild il club rossoblù avrebbe chiesto informazioni alla dirigenza della società tedesca sul 24enne di Boussu che ha trascorso le ultime due stagioni in prestito all'Anderlecht.



Il Lipsia valuta il cartellino del ragazzo, che può agire oltre che da fantasista dietro alle punte anche da attaccante esterno, preferibilmente a destra, circa due milioni di euro ma con il contratto in scadenza tra meno di un anno potrebbe anche accontentarsi di una cifra inferiore alla metà.