Il Genoa guarda, anche, in Serie A per scovare profili in grado di riportarlo proprio nel massimo campionato.



Tra i giocatori sondati in questi giorni che anticipano l'apertura ufficiale del calciomercato invernale, secondo Sky Sport, il Grifone pare aver messo nel mirino anche Cristian Buonaiuto, trequartista 30enne della Cremonese.



Decisivo nel ritorno in A dei grigiorossi la scorsa stagione, quest'anno Buonaiuto fatica ad imporsi nelle gerarchie di mister Alvini. Motivo che potrebbe spingerlo ad accettare la corte del Grifone anche se ciò comporterebbe un salto all'indietro di una categoria. La concorrenza tuttavia non manca, dal momento che il ragazzo è corteggiato, sempre in cadetteria, anche da Benevento e Frosinone.