Niente Salernitana per Felice Caicedo che anche contro i campani dovrà rinviare il momento del suo esordio con la maglia del Genoa.



L'attaccante sudamericano è sempre alle prese con i postumi del risentimento muscolare accusato a inizio mese che lo ha costretto a saltare le ultime quattro sfide del Grifone e lo costringerà ad assistere dalla tv anche alla prossima gara dei compagni.



Secondo quanto riferisce il club rossoblù, tuttavia, il momento del suo rientro in campo è ormai vicino. La prossima settimana, infatti, Caicedo approfitterà della pausa per le nazionali per tornare ad allenarsi con il resto del gruppo e cominciare così il suo avvicinamento al tanto sospirato esordio con la maglia del Grifone.