Sembrava una delle tante voci di mercato destinate a riempire le pagine dei giornali e dei siti durante le feste natalizie. E invece sembra proprio che il ritorno al Genoa di Kris Piatek stia per diventare realtà.



Il centravanti polacco, scovato dal Grifone nell'estate 2017 tra le fila del Cracovia, sarebbe ad un passo dal far rientro alla base rossoblù a due anni esatti dal suo addio. Il club di Enrico Preziosi avrebbe infatti trovato l'accordo con l'Herta Berlino, attuale squadra di Piatek, per il trasferimento del giocatore in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Una trattativa ormai prossima alla conclusione, tanto che sarebbero già state fissate per domani mattina le visite mediche presso un laboratorio del capoluogo ligure.



A sostenerlo sono sia Tuttosport che l'edizione genovese di Repubblica.