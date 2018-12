non ci sta.Appresa la decisione della Lega Serie A di considerare la prima rete del Genoa realizzata ieri contro l'Atalanta come autogol di Toloi, il capocanniere del campionato rivendica la paternità del gol facendo sentire le proprie ragioni attraverso la sua pagina Instagram. "".Una rettifica, quella auspicata dal centravanti polacco, che però non c'è stata. Anzi, in serata lLa dinamica dell’azione non lascia alcun dubbio sull’autorete da assegnare a Toloi - spiega la Lega - Il difensore dell’Atalanta, infatti, vede arrivare il pallone colpito di testa da Piatek e indirizzato in porta, e con la gamba destra lo colpisce con l’intenzione di deviarne la traiettoria diretta a rete. La sua azione spedisce involontariamente il pallone in porta, ma è chiara la sua intenzione di intervenire per rinviare per cui, sulla base del Criterio 1A delle Linee Guida per l’assegnazione dei gol dubbi, viene a lui attribuita l’autorete".Ad ogni modo Piatek con 13 reti messe a segno in 17 gare continua a restare in testa alla classifica dei marcatori, allungando ulteriormente il proprio vantaggio sullo juventino Cristiano Ronaldo, a secco contro la Roma e ora distanziato di due reti.