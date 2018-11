Dopo un lungo digiuno, durato oltre un mese e mezzo, Krzysztof Piątek è tornato ieri sera al gol.



Il suo rigore, trasformato dopo esserselo procurato, ha consentito al Genoa di riacciuffare la Sampdoria e a lui di riportarsi solitario in testa alla classifica i cannonieri del campionato, diventando anche il primo giocatore in Italia ad andare in doppia cifra quest'anno.



Un traguardo che il bomber polacco ha voluto celebrare rilassando una breve dichiarazione che il bomber polacco ha voluto celebrare rilasciando una breve dichiarazione in inglese alla pagina Instagram del Genoa: "Sono felicissimo per questo gol - ha detto Piatek - É stato il mio primo derby in Italia, e sono molto contento di essere in testa alla classica dei cannonieri della Serie A". Il bomber polacco se poi congedato con un classico "Forza Genoa".