Tra i pochi sorrisi lasciati in eredità ai tifosi del Genoa dalla sciagurata trasferta in casa del Sassuolo c'è la conferma di aver trovato finalmente quel bomber vero a lungo mancato nelle ultime stagioni.



La doppietta realizzata da Krzysztof Piatek contro gli emiliani proietta il centravanti polacco in cima alla classifica cannonieri della nostra Serie A, portando il suo bottino personale a quota 7 reti nelle tre gare ufficiali, Coppa Italia compresa, fin qui disputate con il Grifone. Numeri impressionanti che fanno seguito alla dozzina di gol messi a segno in precampionato dall'ex attaccante del Cracovia, per la prima volta in carriera alle prese con un calcio diverso da quello del suo paese.



Ad aumentare i meriti di Piatek ci si mette poi anche il confronto con colui che nella passata stagione era stato il miglior marcatore rossoblu. Al nuovo numero 9 del Genoa sono bastati infatti appena 270 minuti per far meglio di quanto fatto da Gianluca Lapadula, ma anche da tutti i suoi compagni di squadra, nei nove mesi di gare della scorsa annata. Tra agosto 2017 e maggio 2018 l'italoperuviano aveva alzato le braccia al cielo in appena sei occasioni, cifra modesta ma comunque sufficiente a laurearlo miglior realizzatore del collettivo ligure.



Un primato scialbo che Piatek ha già provveduto a cancellare.