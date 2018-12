Giornata amara quella vissuta quest'oggi da Kris Piatek.



Per la prima volta dall'inizio del campionato il centravanti del Genoa non si ritrova infatti in testa alla classifica dei cannonieri, essendo stato superato dallo juventino Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta contro la Sampdoria.



Ma la perdita del trono dei bomber non è l'unica notizia negativa per il 23enne polacco. Il cartellino giallo rimediato al 75' della sfida odierna con la Fiorentina gli impedirà infatti di essere in campo contro il Milan il prossimo 20 gennaio, alla ripresa del campionato dopo la pausa invernale. Piatek, prima di oggi, aveva infatti già collezionato altre quattro ammonizioni e come da regolamento alla quinta sanzione sarà costretto a fermarsi per un turno.