Un gol ogni tre tiri: è la straordinaria media tenuta fin qui in campionato dal bomber del Genoa Kris Piatek.



Con 9 reti messe a segno su 31 tentativi il centravanti polacco risulta non solo il miglior cannoniere della Serie A ma anche quello col più alto tasso realizzativo del nostro campionato.



Secondo la statistica riportata quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport, Piatek sopravanza per capacità di incidere veri e propri mostri sacri come Higuain, fermo al 26,6%, Icardi, 23,5%, e Cristiano Ronaldo, che per segnare deve tirare più di dieci volte. Dietro di lui in questa speciale classifica altre due conoscenze del Ferraris: il sampdoriano Grégoire Defrel, la cui capacità realizzativa in base ai tiri effettuati nella porta avversaria supera il 29%, e l'ex genoano oggi al Cagliari Leonardo Pavoletti, che fa registrare un ottimo 28,5%.