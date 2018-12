È una delle grandi sorprese di questo inizio di stagione. In pochi obiettivamente la scorsa estate avrebbero scommesso sul fatto che Kris Piatek, al suo primo campionato in Italia, si sarebbe ritrovato poco prima di Natale in testa alla classifica dei cannonieri. Un traguardo transitorio che il bomber polacco vuol però confermare anche a maggio: "Sono contento - ha dichiarato al Secolo XIX - ma nulla di particolare. Penso a segnare in ogni gara. Voglio essere capocannoniere a fine stagione, non solo ora".



Per riuscire nel proprio intento l'ex centravanti del Cracovia dovrà però vedersela con i mostri sacri del gol come Immobile e Cristiano Ronaldo. Due ostacoli che tuttavia non sembrano spaventarlo: "Ci devo credere, sono un attaccante. Per fare il calciatore devi avere fiducia in te stesso e pensare di poter arrivare il più in alto possibile".



Dopo un avvio super con 13 goal realizzati nelle prime otto gare, Coppa Italia compresa, più Piatek sembra essersi adesso lasciato alle spalle il susseguente periodo di appannamento: "Sin dall’inizio sapevo che non potevo segnare in ogni match, neanche Messi e CR7 lo fanno. Quando mi sono fermato il gol mi mancava e cercavo solo di sfruttare ogni chance al massimo".