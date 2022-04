La ricerca del gol perduto da parte del Genoa potrebbe passare anche attraverso nuove vie.



In vista della gara di domenica contro la Lazio Alexander Blessin starebbe pensando di modificare qualcosa in un reparto avanzato che fin qui con lui al timone ha realizzato appena 3 reti in 9 partite. In particolare il tedesco potrebbe sostituire Mattia Destro con Roberto Piccoli.



L'attaccante bergamasco, arrivato in prestito lo scorso gennaio, ha fin qui giocato pochissimo in rossoblù, complice alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto a lungo fermo ai box. Ora però che la sua degenza è finita il giocatore di proprietà dell'Atalanta è pronto a mettersi al servizio della squadra magari migliorando la pessima percentuale realizzativa del collettivo.