Così Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, ha parlato a DAZN dopo lo 0-0 contro il Napoli: “È un punto importantissimo, per qualsiasi squadra venire qui a Napoli è sempre difficile. Visto il nostro momento anche, è un grande risultato. Nostra miglior partita nella gestione Thiago Motta? Come organizzazione abbiamo sempre fatto grandi gare col mister. Non è la prima volta che siamo messi bene in campo. Napoli? Sicuramente il clima ha influito, quando le cose non girano è sempre difficile. Noi siamo stati bravi a metterli in difficoltà. Mi sognerò la chiusura di Koulibaly, ma magari la prossima volta gira diversamente”.