Andrea Pinamonti, al termine della gara persa in extremis dal suo Genoa in casa della Juve, si è presentato in zona mista per parlare con i giornalisti.







"Thiago Motta ci sta dando tanti consigli su come vuole giocare - ha raccontato l'attaccante a Radio Nostalgia - Prima della partita ha detto che non c’entrava niente il fatto che venissimo a giocare a Torino contro la Juventus e che nonostante quello voleva che fossimo noi ad imporre la partita e il nostro gioco. Non ho visto le statistiche, però a quanto pare ci siamo riusciti molto bene”.



L'ex centravanti dell'Inter è stato protagonista con Bonucci di un episodio dubbio nell'area di rigore bianconera sul quale l'arbitro ha però lasciato sorvolare: "Sicuramente mi ha sbilanciato un po’ perché ha sbagliato la traiettoria della palla, sono riuscito a superarlo, mi è passato davanti e mi ha sbilanciato. Non penso potesse dare rigore, è stato bravo lui a fare un colpo del mestiere e a non farmi calciare pulito.”



Fermo a quota uno in classifica marcatori, nelle ultime giornate Pinamonti ha comunque mostrato importanti segni di risveglio e di maggior partecipazione alla manovra di squadra: “Sono tranquillo, questo non vuol dire che mi fa piacere non segnare. Anche io sto aspettando di segnare con continuità, però sono tranquillo perché vedo che la squadra sta iniziando a prendere forma giocando più pulito: se la squadra gioca meglio anche per un attaccante c’è più possibilità di far gol. Sono sicuro che anche i miei gol arriveranno”.



Un accenno, infine, al nuovo modo di giocare con l'avvento di Thiago Motta:

“Ci sentiamo più convinti perché vediamo che iniziamo a giocare più tranquilli con la palla tra i piedi: quando hai la palla te sono gli altri che devono correre e sono meno lucidi, ciò costringe a fare falli e prendere ammonizioni. Ciò porta a sbavature in difesa, che ti permettono di fare gol, quindi è tutta una conseguenza del nostro carattere e del nostro gioco.”