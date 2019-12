All’intervallo della sfida di Coppa Italia tra Genoa e Ascoli, colui che ha sbloccato l’incontro, Andrea Pinamonti, è stato intervistato da Rai Sport, spiegando quale peso possa avere la sua rete: “E’ stato un gol importante perchè questo tipo di una partite sono sempre complicate e bisogna cercare di sbloccarle il prima possibile. Ora dobbiamo mantenere la concentrazione e non farci sorprendere”



Sul modo di stare in campo dei rossoblù, l’attaccante ha poi aggiunto: “Stiamo provando a giocare palla a terra per far si che loro si aprano e ci consentano di affondare i nostri attacchi”.



Su cosa lo colpisce di Thiago Motta, Pinamonti non ha infine dubbi: “Il gioco. Lui è uno vuole imporsi attraverso il gioco, indipendetemente dall’avversario che si ha davanti o dalle condizioni del campo”.