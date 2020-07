Dopo mesi di letargo, ieri sera contro la Juventus il giovane centravanti del Genoa è tornato a siglare un gol su azione, otto mesi dopo l'ultima volta.Una rete bella quanto inutile per la squadra che tuttavia potrebbe contribuire ad innalzare il morale di un elemento prezioso nella corsa salvezza del Grifone: “Segnare è un’emozione forte e fa sempre bene, nonostante il risultato - ha ammesso il diretto interessato a fine gara ai microfoni di Sky - Quando arrivi a giocare contro questa squadra metti in preventivo che è difficile far punti, di conseguenzaSegnare alla Juventus una grandissima emozione, giochi contro tantissimi campioni con grande esperienza: è un gol che mi dà fiducia visto che da qua alla fine ci sono tante partite e spero di dare il mio contributo per raggiungere la salvezza.”Da mesi si vocifera di un suo futuro lontano da Genova. Pinamonti, per il momento, dice di essere concentrato su altro: “Adesso penso a finire al meglio il campionato, poi dipenderà da come farò questo finale di stagione, poi si faranno le somme, si vedrà a che punto sono con la mia crescita.Un accenno, infine, Pinamonti lo fa anche al sogno di guadagnarsi una maglia azzurra in vista dei prossimi Europei e ricompensare il ct Roberto Mancini delle belle parole che spesso ha speso nei suoi confronti: “Le proverò tutte per riuscire a mantenere le parole del commissario tecnico. Io è tanto che non lo vedo, avevo fatto il ritiro con l’Inter qualche anno fa ma poi non ho più avuto modo di approcciarmi con lui”.