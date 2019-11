Andrea Pinamonti promuove Thiago Motta.



Intervistato da Serie A Inside, il giovane attaccante del Genoa esprime tutto il proprio apprezzamento nei confronti del nuovo tecnico rossoblù: "Con il nuovo allenatore abbiamo avuto un ottimo impatto. In poco tempo ci ha trasmesso la sua idea di gioco e imposto la sua visione. Il pallone viaggia per terra".



Oltre che dell'italobrasiliano, Pinamonti ha poi parlato anche del CT Roberto Mancini che recentemente lo ha indicato come il centravanti della nazionale italiana del futuro: "Le parole del mister e del CT mi spronano a mettercela tutta. So che posso migliorare e devo lavorare, però sento che sto crescendo. Penso di essere un giocatore moderno".