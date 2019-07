Andrea Pinamonti ha parlato a Sky Sport del suo arrivo al Genoa: ''Pandev? Fin da subito ho trovato un grande compagno, ci intendiamo anche dentro il campo. Gli ruberò tanti consigli per migliorare e far bene in campionato. Potrà farmi da esempio in tante occasioni. Quando vinse il Triplete nel 2010? Ero ancora nel settore giovanile del Chievo, ma ricordo ogni partita. Averlo ora compagno di squadra è una cosa bellissima''.