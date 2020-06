Lunga intervista in esclusiva questa mattina sulle colonne del Secolo XIX per Andrea Pinamonti.



Il giovane attaccante del Genoa spera di tornare al gol dopo un lungo digiuno con la ripresa del campionato: "È passato tanto tempo dal mio ultimo gol in campionato, però vedo questa cosa non come un problema ma come uno stimolo in più per affrontare le prossime gare al cento per cento. In queste ultime dodici partite il mio obiettivo è proprio quello di migliorare quanto sono riuscito a fare l’anno scorso. Non sarà facile dato che sono tutte partite ravvicinate e nessuno potrà giocare sempre, però ci proverò sino alla fine del campionato“.



Un ritorno al gol significherebbe per lui anche tornare in corsa per la maglia azzurra in vista degli Europei della prossima estate: " Voglio tornare a fare gol per salvezza ed Europeo“.



Riscattato dal Grifone a febbraio ma ancora sotto osservazione da parte dell'Inter, che su di lui vanta un diritto di riacquisto, il centravanti trentino ha parlato anche del suo futuro: "Se resto al Genoa? È presto per parlarne. Ora penso solo a fare bene, a dare una mano per la salvezza. Poi come sempre a fine stagione si faranno i conti“.