Il suo impatto con il Genoa non è stato all'altezza di quanto tanti si aspettavano. I due gol realizzati in campionato e le altrettante reti messe a segno in Coppa Italia rappresentano un bottino troppo magro per Andrea Pinamonti.



Eppure, a suo dire, la scelta di accettare la corte del grifone non è stata sbagliata: "Quest’anno a Genova mi sono ambientato subito bene - ha raccontato il centravanti all'Adige - Ho trovato un grande gruppo che mi ha accolto bene".



Cresciuto nel vivaio dell'Inter, che lo ha fatto debuttare in Serie A non ancora maggiorenne, Pinamonti non nasconde il desiderio di poter vestire un giorno i colori di una squadra di vertice: "Sogni ne ho tanti: il primo è affermarmi in una grande squadra; il secondo è vincere trofei importanti; per ultimo, ma non meno importante, arrivare in Nazionale".