Sembra essere giunta già al capolinea l'avventura di Andrea Pinamonti con la maglia del Genoa.



Dopo appena sei mesi di permanenza il destino del giovane attaccante trentino pare poterlo portare lontano dalla Lanterna. Il rendimento deludente del numero 99 rossoblù, che all'attivo ha appena quattro reti la metà delle quali siglate in Coppa Italia contro l'Ascoli lo scorso 2 dicembre, avrebbe convinto la dirigenza del Grifone ma anche lo stesso giocatore a stipulare un divorzio consensuale.



Sulle tracce del centravanti classe 1999 si sta infatti muovendo con una certa insistenza la Roma, club al quale Pinamonti siglò il suo primo gol in rossoblù, che vorrebbe farne il vice-Dzeko.



Cresciuto nelle giovanili dell'Inter e poi passato temporaneamente al Frosinone nella passata stagione, Pinamonti era stato prelevato in prestito dal Genoa nel corso dell'ultimo mercato estivo. L'accordo stipulato tra rossoblù e nerazzurri prevede il riscatto obbligato da parte dei primi a giugno 2020 a fronte del versamento di 15 milioni. L'Inter poi manterrebbe comunque il diritto di riacquisto per le successive due annate garantendo al Grifone quasi 20 milioni. Ora però tutto questo accordo sembrerebbe venire meno con la Roma dopo Zaniolo potrebbe portare a titolo definitivo nella Capitale un altro giovane prodotto della Pinetina.



Al suo posto il Genoa vorrebbe come parziale contropartita il cartellino di Nikola Kalinic che in giallorosso non sta trovando lo spazio sperato. Sul croato, tuttavia, è fortissima la concorrenza della Fiorentina che vorrebbe riportarlo a Firenze tre anni e mezzo dopo averlo saluto.