Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la ricerca del vice-Dzeko in casa Roma sta portando sempre più verso Andrea Pinamonti che attualmente è legato al Genoa con cui però non sta attraversando un buon momento di forma. L'Inter ha ancora un'opzione sul diritto di riacquisto del giocatore che dovrà essere riscattato per 18 milioni a fine stagione dai rossoblù.