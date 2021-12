La ricerca del Genoa di rinforzi da regalare ad Andriy Shevchenko spazia in tutti i continenti.



Uno degli ultimi nomi accostati al Grifone è infatti quello di un attaccante francese ma di passaporto statunitense, attualmente domiciliato in Svizzera. Si tratta del 25enne centravanti dello Young Boys Jordan Siebatcheu.



Secondo l'edizione odierna del Secolo XIX ci sarebbe anche lui nella lista dei desideri del club rossoblù in vista dell'ormai imminente mercato di gennaio.