La ricerca di un nuovo centrocampista per il Genoa passa anche attraverso la Germania.



Tra i profili sondati dalla dirigenza rossoblù ci sarebbe anche un giocatore già alle dipendenze della 777 Partners, la holding statunitense che oltre al Grifone detiene il pacchetto di maggioranza anche dell'Hertha Berlino. Ed è proprio in biancoblù che milita Suat Serdar, 26enne mediano nel giro anche della nazionale tedesca, che, secondo Il Secolo XIX, sarebbe il nuovo obiettivo di mercato dei liguri.



Con la retrocessione in Zwei Bundesliga il club della capitale potrebbe lasciar partire il giocatore, anche per non negargli la possibilità di giocarsi un posto in vista degli Europei casalinghi della prossima estate. Ovviamente la comune proprietà delle due squadre potrebbe agevolare un suo sbarco a Genova, magari a titolo temporaneo.