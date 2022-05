Alexander Blessin sta studiando nuove mosse per sanare il mal di gol che affligge il suo Grifone.



A tre giorni dalla sfida decisiva in casa del Napoli, che il Genoa sarà costretto a vincere per mantenere vive le proprie speranze salvezza, il tecnico tedesco medita di mischiare un po' le carte là davanti.



Tra le mosse meditate c'è anche quella di rinunciare a Mattia Destro, almeno dal primo minuto, per far giocare al suo posto Kelvin Yeboah nel ruolo di prima e unica punta.



L'italo-ghanese, arrivato a gennaio dallo Sturm Graz, è ancora alla ricerca della sua prima rete nel nostro massimo campionato ma ha comunque messo la sua firma decisiva negli ultimi due successi del Grifone. Contro il Cagliari fornendo l'assist a Badelj, con la Juve procurandosi il rigore del sorpasso poi realizzato da Criscito.