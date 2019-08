L'attesa è finita. Questa sera alle 20.30 il Genoa darà il suo calcio d'inizio alla stagione 2019-20, diventando la seconda squadra della nostra Serie A a scendere in campo per i tre punti. Prima dei rossoblù soltanto il Torino, impegnato nei preliminari di Europa League, ha infatti disputato gare ufficiali.



Ad attendere i rossoblù liguri nel terzo turno di Coppa Italia saranno gli omocromatici romagnoli dell'Imolese, formazione di Lega Pro che domenica scorsa ha eliminato a sorpresa dalla competizione la Juve Stabia in Campania ai calci di rigore.



Per la sfida secca che andrà in scena al Comunale di Chiavari, data l'indisponibilità del Ferraris sottoposto a restyling, il neo-tecnico del grifone Aurelio Andreazzoli ha convocato 22 giocatori lasciando a casa solo gli acciaccati Sturaro, Pandev e Gumus e i partenti Hiljemark e Sandro.



Pochi i dubbi che avvolgono il possibile undici iniziale. L'ex allenatore di Roma ed Empoli schiererà quasi certamente quel 3-5-2 visto all'opera in tutte le amichevoli estive. Tra i pali ci sarà Radu, con il trio composto da capitan Criscito, Romero e Zapata a fargli da scudo. Sugli esterni Barreca è certo di un posto sulla corsia mancina mentre su quella opposta Ghiglione appare in vantaggio su Romulo. Le chiavi della regia saranno affidate a Lasse Schone, di gran lunga il giocatore più atteso non solo dai sostenitori del Genoa, con il connazionale Lerager a spalleggiarlo e l'altro neo-arrivato Saponara a fare da raccordo tra attacco e centrocampo. Infine la ricerca del gol sarà il compito principale del giovane tandem composto da Pinamonti e Kouame.



Arbitrerà la gara il signor Luca Pairetto di Torino.