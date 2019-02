Una delle poche Note positive emerse per il Genoa dalla gara di ieri in casa del Chievo è stata aver mantenuto inviolata la propria porta in trasferta. Circostanza inedita per il Grifone in questo campionato prima di ieri pomeriggio.



Per trovare una gara esterna del grifone senza reti al passivo bisogna risalire allo scorso campionato e più precisamente al derby con la Sampdoria del 7 aprile, terminato anch'esso 0-0. L'ultima volta che un portiere rossoblù non ha incassato gol lontano da Marassi avvenne però due mesi prima, 11 febbraio 2018. Avversario in quell'occasione fu guarda caso proprio il Chievo battuto a domicilio 1-0.