L'uomo del momento in casa Genoa è senza dubbio Manolo Portanova.



Il centrocampista classe 2001 è reduce dal primo gol in Serie A ma anche da una serie di prestazioni altamente convincenti che lo hanno reso il nuovo idolo del popolo rossoblù. Una rinascita personale che è combaciata con quella della squadra. "C'è una mentalità tutta nuova - ha ammesso il giocatore al Secolo XIX - l'ha portata mister Blessin e direi che in campo si vede. Andiamo a giocarcela sia in casa sia fuori con tutti, pressiamo alto. E per me c'è questo ruolo tutto nuovo che mi intriga molto, perché mi consente di andare a inserirmi in avanti e provare a segnare un po' di gol",



Portanova è poi tornato sulle sensazioni vissute venerdì contro il Torino: "Lo avevo detto, il Ferraris sarebbe diventato il mio stadio. E non poteva essere che con la maglia del Genoa. Sentire i tifosi che cantavano il mio nome al momento della sostituzione mi ha emozionato".



Infine una promessa: "Finché sarà possibile farlo, non ci arrenderemo alla Serie B".