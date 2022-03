. La fin qui pur breve carriera diè contraddistinta da una lunga serie di non certo lusinghiere etichette che gli sono state appiccicate addosso fin da giovanissimo.Innanzitutto per il fatto di essere il figlio di Daniele, ex difensore tra le altre di Bologna, Napoli e Genoa. Un'eredità pesante com'è da sempre quella di chi si trova costretto a reggere il confronto in famiglia con chi lo ha preceduto. In un Paese che fa della scorciatoia la propria via maestra e nel quale il nepotismo supera spesso il merito,Una colpa involontaria che Manolo si porta dietro suo malgrado dal giorno del primo calcio dato ad un pallone. Poi se è possibile se andati anche oltre. Ceduto dalla Juventus al Genoa nell'ambito dell'operazione che ha portato Nicolò Rovella in bianconero,Infine, come se non bastasse,non ancora chiariti né risolti a complicare ulteriormente il tutto. L'accusa è diventata subito sentenza, almeno per il tribunale del popolo, prima ancora che Portanova nei tribunali reali potesse mettere piede ed essere legittimamente condannato o assolto.- Insomma,. E quando è così la lotta per arrivare in vetta è ancora più ardua. Chioma leonina, tatuaggi ferini, come quelli stampati sul suo quadricipite sinistro e sul petto,Ogni sua gara sembra un'infinita lotta tra la belva e il domatore. Con gli avversari di turno a ricoprire il ruolo dell'uomo con la frusta. Manolo è un indomabile, uno che il cuore oltre l'ostacolo lo butta davvero e non si arrende di fronte alla seconda difficoltà che incontra. Lui sa che le sfide che lo attendono sono molte ma non ha paura di affrontarle. Anzi, sembra proprio il nutrirsi di esse.L'arrivo diaccumulata in questi lunghissimi mesi. Sentimenti sfociati nel gol fortunato ma meritatissimo realizzato venerdì contro il Torino. La prima gioia in Serie A. Quella che non si dimentica più. E che in qualche modo per Manolo hai sapore dolce della rivincita. Non del punto d'arrivo però.alla prima occasione utile. Arriveranno altre critiche, si rinfocoleranno altri pregiudizi, pioveranno altre sentenze da parte di chi tutto ritiene di sapere pur senza sapere niente. E Manolo sarà lì a nutrirsi di esse, pronto a trasformare quelli strali maligni in linfa vitale da trasformare in gol.