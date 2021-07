Arresti domiciliati temporaneamente sospesi per Manolo Portanova che dunque potrà partecipare al raduno estivo del Genoa in programma a partire dal prossimo lunedì a Neustift in Austria.



A stabilirlo è stato il GIP di Siena Jacopo Rocchi, ossia colui che cura l'indagine sul calciatore del Grifone accusato di aver stuprato assieme ad altri due amici una ragazza nella notte tra il 30 e 31 maggio scorsi a Siena: "Il giudice - ha spiegato ai microfoni de La Nazione il legale del giocatore, Gabriele Bordoni - ha ritenuto che al momento sia sufficiente il divieto di avvicinamento alla ragazza per garantire la residua esigenza cautelare. La decisione consente al mio assistito di svolgere la propria attività".



Via libera dunque per Portanova che dopo un mese trascorso con l'obbligo di non uscire di casa adesso potrà regolarmente far parte della comitiva rossoblù nelle due settimane che il gruppo guidato da Davide Ballardini trascorrerà in Val Stubai.



L'indagine ovviamente proseguirà per stabilire se quanto riferito alla polizia prima e agli inquirenti poi dalla ragazza circa quanto avvenuto quella notte corrisponda o meno a realtà.