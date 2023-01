Potrebbero separarsi le strade del Genoa e di Manolo Portanova.



Il centrocampista, attualmente messo fuori rosa dal Grifone a causa della nota vicenda giudiziaria che lo riguarda, starebbe meditando di salutare il nostro Paese per cercare di affrontare un'avventura all'estero, nella speranza di potersi rilanciare in attesa del secondo grado di giudizio.



Un paio di settimane fa suo papà Daniele, ex difensore anche dei liguri, nel corso di un'intervista aveva rivelato l'esistenza di contatti con alcuni club sia italiani che stranieri, interessati a prelevare il ragazzo fin da questa sessione di mercato. Oggi Il Secolo XIX, pur senza specificare i nomi delle società in questione, indica che tali attenzioni arriverebbero dall'Inghilterra e dal Belgio. Due ipotesi che qualora si rivelassero concrete Portanova prenderebbe in seria considerazione.