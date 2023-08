Dopo aver cambiato molto in campo, grazie ad un mercato scoppiettante, ora il Genoa potrebbe accogliere un volto nuovo anche in dirigenza.



Secondo quanto riporta SportItalia, il club rossoblù avrebbe trovato l'accordo con Gianluca Petrachi, destinato a subentrare a Marco Ottolini nel ruolo di direttore sportivo.



L'eventuale nomina dell'ex ds di Roma e Torino arriverebbe comunque soltanto dopo la chiusura dell'attuale sessione di trattativa, quindi non prima del prossimo 1° settembre.