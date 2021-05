Il portiere Federico Marchetti (38 anni), l'attaccante Goran Pandev (37 anni) e il centrocampista Valon Behrami (36 anni) sono in scadenza di contratto a giugno.



Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero rinnovare per la prossima stagione. A differenza del difensore colombiano Cristian Zapata (34 anni), che a fine stagione si svincolerà a parametro zero.