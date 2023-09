Rientrato a luglio dopo l'anno e mezzo trascorso in prestito in Turchia, Davide Biraschi potrebbe nuovamente salutare il Genoa per riaccasarsi ancora nel paese levantino.



Secondo quanto riporta stamane Il Secolo XIX, il 29enne difensore romano avrebbe ricevuto non meglio identificate richieste di ingaggio dalla Super Lig, il cui mercato in entrata chiuderà ufficialmente i battenti il prossimo 15 settembre.



Approdato al Genoa nell'estate 2016, Biraschi in rossoblù ha disputato 127 gare siglando un solo gol, quello bello ma inutile realizzato alla Fiorentina alla prima giornata dell'attuale campionato. A inframezzare la sua lunga esperienza al Grifone c'è però stata la parentesi al Fatih Karagumruk, con la cui maglia ha militato dal gennaio 2022 allo scorso giugno, collezionando 48 presenze e due reti. Un'avventura che evidentemente ha fatto apprezzare a molti le sue doti.