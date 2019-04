E' decisamente più calda del solito la conferenza stampa pre-gara tenuta oggi da Cesare Prandelli.



Alla vigilia del delicato incontro interno con il Torino di domani pomeriggio, il tecnico del Genoa ha preso la parola dal centro sportivo di Pegli cercando di gettare un po' di acqua sul fuoco delle polemiche divampante attorno al Grifone nel corso dell'ultima settimana: "Non voglio parlare dei tifosi e della loro contestazione - ha detto l'allenatore - perché il mio pensiero in questo momento è rivolto esclusivamente alla squadra e alla partita di domani che considero determinante. Tuttavia sono convinto che se il nostro atteggiamento in campo sarà propositivo la gente tornerà ad incitarci".



Dalla partita col Torino Prandelli si attende una grande reazione dei suoi: "Sarà una partita difficile e molto delicata. Loro sono una squadra molto organizzata e noi dovremo cercare di superarli affrontandoli con il giusto temperamento. Siamo senza dubbio feriti ma siamo ancora vivi e lotteremo fino alla fine". Il tecnico glissa poi anche le domande sul suo rapporto col presidente Preziosi: "Ci siamo sentiti ieri e assieme abbiamo cercato di capire come uscire da questa brutta situazione. Del mio futuro parleremo a fine stagione".



Minime, come d'abitudine, le indicazioni relative alla formazione che manderà in campo dal primo minuto: "L'unico assente certo è Favilli, che ha avuto un nuovo problema muscolare. Purtroppo la sua è stata una stagione molto sfortunata nella quale ha pagato la mancanza di un'adeguata preparazione estiva. Sicuramente farò qualche cambio ma chiunque scenderà in campo lo farà dando il massimo".