L'allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, ha analizzato il pari contro la Fiorentina: "Nel primo tempo siamo stati in balia della Fiorentina, squadra fisica e tecnica. Nella ripresa invece siamo stati più ordinati. E' comunque un buon punto. Noi ci abbassavamo troppo con gli esterni, eravamo in inferiorità numerica a centrocampo, è lì che abbiamo sofferto".



SUGLI OBIETTIVI - "Il mio obiettivo qui è valorizzare i giovani, che hanno capacità anche nell'uno contro uno, capire come metterci in campo. Il gruppo mi segue, vedo la loro attenzione e la loro voglia di migliorarsi".



SUL RIGORE CHIESTO DALLA FIORENTINA - "Tutti hanno il diritto di reclamare. Non ho visto nulla". :



SU ROLON -"E' stato il migliore in campo, spero che abbia voglia per migliorare".