Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta: "Resta un pezzo della mia vita molto importante; sarà un'emozione vera e sincera, ma devo lasciare da parte le emozioni e pensare alla partita di domani. Mi aspetto un Genoa forte e propositivo per superare i bergamaschi. Gasperini qui è diventato un riferimento. Ha saputo gestire squadra e ambiente molto bene. Criscito ci darà esperienza e tensione, sarà riferimento anche per la comunicazione in campo. Piatek è sereno".