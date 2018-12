Cesare Prandelli ha imparato a farsi amare dal mondo del calcio anche per l'umanità e la ponderatezza nei giudizi che ha sempre saputo dimostrare nel corso della propria carriera.



Interpellato nella conferenza stampa prima della gara di domani tra il suo Genoa e la Fiorentina, l'ex commissario tecnico ha detto la propria opinione sui recenti episodi di razzismo e violenza che hanno macchiato l'ultima giornata di campionato: "La sensazione è di tristezza e amarezza. Sono passati tanti anni, ma in questo paese ancora non abbiamo imparato da questi episodi ad evolverci culturalmente. Se un cosa del genere dovesse accadere ad un mio giocatore probabilmente correrei ad abbracciarlo, anche a costo di venir squalificato".



Sui possibili rimedi a questo becero malcostume Prandelli poi parla di presa di coscienza generale: "Secondo me dobbiamo toccare la sensibilità delle persone, che devono essere indignate quando accade questo: se culturalmente non riusciamo a fare un passo come cittadini, non andremo avanti. Personalmente non credo che la sospensione delle gare sia una soluzione perché così facendo daresti solo più risalto a questi imbecilli che vanno allo stadio con le spranghe e con altro. Bisognerebbe riflettere a lungo sul fatto che una persona, il 26 dicembre, parta da casa con una mazza per far del male ad altre persone.”