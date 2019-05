Il tecnico del Genoa Cesare Prandelli presenta in conferenza stampa la sfida con l'Atalanta: "Vorremmo stare in gara dal primo all'ultimo minuto, cercando di trovare punti deboli, con la determinazione di fare qualcosa di importante. La preparazione è stata buona, siamo pronti a questa battaglia. Quadratura a centrocampo? Quando perdi dei giocatori strada facendo come Hiljemark, Sturaro e Mazzitelli bisogna adattare i giocatori al sistema di gioco. Nelle ultime partite abbiamo visto che las quadra tiene le distanze ed è compatta, domani dobbiamo raddoppiare sul giocatore migliore quando hanno la palla, Ilicic. Atalanta viaggia a mille? E' una squadra che nel tempo ha ottenuto un'identità data al tecnico. C'è continuità nel progetto tecnico, cosa che nel calcio in genere è un'utopia. E' una società che programma il futuro e che ha trovato il massimo della propria espressione. Non a caso è in finale di Coppa Italia, lotta per il quarto posto. Complimenti all'Atalanta ma la cosa che mi preme di più è mettere in difficoltà una grande squadra e possiamo farlo. Quando abbiamo la palla dovremo farli correre all'indietro. Fiducia? E' un punto che ho sempre cercato di far crescere, ci possono essere momenti difficili in cui puoi subire ma non devi mai perdere la fiducia in quello che fai E' una cosa straordinaria e contagiosa. Kouamé? Mi fa piacere quando un giocatore si rende conto che quando un allenatore propone una cosa diversa non è per penalizzare ma valorizzare le sue caratteristiche, partendo defilato può fare molto meglio. azovic? Non siamo ancora riusciti a recuperarlo, è un problema non indifferente: speriamo di avere buone notizie a inizio settimana. Mazzitelli sta recuperando. Testa dell'Atalanta alla Coppa Italia? Conoscendo l'ambiente no. Lottano per il quarto posto e fra quattro giorni avranno la finale di Coppa Italia. Ci possiamo augurare che qualcuno abbia un abbassamento inconscio di concentrazione ma non sarà così. I piccoli vantaggi dobbiamo cercarli noi. Diffidati? Dobbiamo giocare come se fosse la partita della stagione, e sarà la partita della stagione".