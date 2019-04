Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ha parlato al triplice fischio del match con il Torino ai microfoni di Radio Rai: "Sono deluso e arrabbiato. E' chiaro che la partita si stava incanalando su un pareggio, poi abbiamo commesso un errore molto ingenuo concedendo questo contropiede e non siamo più riusciti a ribaltare la situazione. L'ambiente è molto teso e volevamo portare a casa almeno un punto. A fine campionato dirò quello che penso, in questo momento ho rispetto massimo per tutte le decisioni. Noi abbiamo fatto la nostra partita e ora dobbiamo recuperare le energie che abbiamo".