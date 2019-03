Un Cesare Prandelli a tutto tondo è quello che si è concesso ieri in un'intervista esclusiva a TeleNord. Il tecnico del Genoa ha parlato di moltissimi argomenti a cominciare dalla recente vittoria sulla Juventus e sulla salvezza ormai virtualmente raggiunta dalla sua squadra: “Non è stato fatto ancora nulla – ha risposto Prandelli – ma se tu lavori con la serenità di poter fare partite in un certo modo, aiuti tutti, non solo la squadra ma anche tutto l’ambiente a vedere le aspettative in modo diverso. Dobbiamo però riconfermarci. La quota salvezza? Io mi auguro di arrivare presto a 40 punti poi sarà quel che sarà. Ma la cosa bella di domenica è che la squadra, per la prima volta, ha tenuto un assetto equilibrato per tutta la partita“.



Tra i tanti temi toccati dal tecnico di Orzinuovi c'è anche il suo rapporto con Mario balotelli, che proprio con lui ha scritto alcune delle pagine più importanti della propria carriera: “Ognuno ha la propria personalità, il proprio carattere. Non puoi pensare che la tua gestione sia solo rivolta alla squadra ma devi capire la personalità di certi giocatori. Posso fare anche dei nomi: Pedro Pereira ad esempio per me è un giocatore importante e lo sta dimostrando ma quindici giorni fa l’ho preso e l’ho scosso, ma proprio fisicamente, e gli ho detto “Dipende da te in questo momento. Sei un ragazzo timido, introverso, per bene e talvolta certe aspettative soffocano la crescita” quindi devi capire con quali giocatori poter alzare la voce e con quali invece abbassarla e renderli responsabili di quello che stanno facendo. Se sia psicologia? Non lo so ma è il lavoro che faccio da tanti anni. E’ anche bello capire i risvolti della mente umana ma soprattutto capire dove lavori e cosa vogliono i tuoi tifosi. Questa è la cosa che non possiamo mai sbagliare. Se non sbagli questo, allora ti si può perdonare qualunque cosa”. Prandelli a poi spezzato una lancia in favore del proprio presidente Enrico Preziosi, sempre più nel mirino della tifoseria dopo l'ultima campagna di mercato: "Bisogna sognare. Il presidente mi ripete che faremo cose importanti, programmando qualcosa di importante e io finché non ho una smentita continuo a pensare questo. E’ il suo modo per continuare a dimostrare che ha voglia di fare qualcosa di straordinario per questi tifosi. E’ una persona combattiva. Ci sentiamo spesso, tutte le settimane ed è venuto spesso qui. Quando arriva, vuol dire che è coinvolto in un percorso fatto assieme. Poi è un presidente che vive anche lui sul risultato, che ti permette di affrontare i problemi con una certa visuale. Se le affronti con le sconfitte, invece, diventa tutto complicato perché c’è poco tempo”.