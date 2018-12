Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari di mercoledì: "Rolon può essere una soluzione dall'inizio. Deve essere lui a mettermi in difficoltà, ha buona attitudine in campo e gioca un calcio semplice, ma efficace. Lazovic? Visto che si dice che stiamo cercando un terzino sinistro, potremmo anche ripensarci. Questa era solo una battuta, Lazovic è un giocatore che sa ribaltare bene l'azione, spero migliori nell'ultimo passaggio. Tutti devono essere pronti. Favilli sta facendo molto bene, più giocatori mi mettono in difficoltà meglio è".