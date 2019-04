Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio ottenuto sul campo del Napoli: "Prova convincente, i ragazzi hanno reagito molto bene. Il carattere non ci manca e lo sapevo. In dieci diventa sempre complicato perché devi rivedere la partita preparata, ma questi ragazzi meritano, hanno dato una grande risposta. Rosso a Sturaro? Non mi piace fare polemica. Se diciamo che tutte le volte che si entra col piede a martello io ci sto, ma non va sempre così. Penso alla scorsa settimana e a quanto accaduto oggi a Udine. Allenare a Genova è stimolante, ti incitano sempre i tifosi. Ma l'altra volta avevamo tanti calciatori sotto i 23 anni e non si può mettere tutta quella pressione. Dopo la partita accettiamo ogni tipo di contestazione. E' un ambiente stimolante comunque. Squadra tecnica? Volevamo avere più qualità. Pandev giocava in una zona particolare, soprattutto nel primo tempo, e loro non riuscivano ad accorciare. Poi abbiamo cambiato e la risposta è stata comunque positiva. Derby? Vale tanto, una stagione, i punti, tutto. Me ne stanno parlando da quando sono arrivato. La settimana pre-derby è vissuta in maniera diversa, arriveremo sicuramente pronti".