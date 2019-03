Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 in casa col Frosinone: "Dobbiamo accettare il risultato. Abbiamo provato a vincere trovando però un Frosinone arroccato. La gente e i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. L'unico neo che trovo è di dover attaccare il primo palo con più determinazione. In questo momento dobbiamo recuperare tanti giocatori, soprattutto gli attaccanti. Nel calcio con i se e i ma non fai nulla, dobbiamo trovare continuità e vittoria. Siamo ancora in una zona pericolosa. Abbiamo dato continuità ma avremmo dovuto vincere oggi".