A 24 ore di distanza da sofferto ma prezioso pareggio strappato sul campo della Spal, l'allenatore del Genoa Cesare Prandelli è tornato a parlare sulla situazione che sta vivendo la sua squadra: "In questo momento sono importanti i punti nostri, ma anche quelli che le altre squadre non fanno - ha detto il tecnico alla Gazzetta dello Sport - Ci sono molti club in lotta per la salvezza. Ora noi dobbiamo soltanto sperare di ritrovare nelle prossime settimane un po' di serenità, che ci è venuta a mancare".



Serenità ma non solo. Il Genoa nelle ultime uscite è apparso una squadra fragile ed impaurita, incapace di reagire alle avversità. Aspetti sottolineati anche dallo stesso Prandelli: "Servono convinzione e fiducia: nelle ultime gare talvolta siamo partiti bene, poi è bastato un episodio per condizionare la partita. Stiamo lavorando parecchio e ora dobbiamo raggiungere l'obiettivo".