Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Quando si parla di Lazio facciamo riferimento ad una squadra che da due o tre anni ha consolidato le aspettative. E' una squadra forte che se dovesse cambiare sistema di gioco ha giocatori che danno garanzie. Immobile ha sempre fatto gol, è una punta che non dà riferimento e noi dovremo essere bravi a non dargli la profondità".



SUL MANCATO APPRODO ALLA LAZIO - "Quello che è stato è stato. Mi piace guardare avanti, nessuna polemica".



SU PANDEV E LE VITTORIE IN CASA - "E' una persona molto matura, seria e che dà consigli. Si sta allenando come se fosse un ragazzino. Per me è una persona importante. E' chiaro che quando un giocatore è sul pezzo può scendere in campo. Poche vittorie a Marassi? E' quello che noi stiamo rincorrendo. Sappiamo che possiamo essere veramente ancora più forti nel momento che trasmettiamo entusiasmo. Marassi deve tornare ad essere quel fortino e che può incutere un po' di paura nella squadra avversaria".



SU LAPADULA - "Il campo dà la giusta dimensione di quello che vuol fare. Propositi ce ne sono, lo aspettiamo senza problemi e se mi metterà in difficoltà meglio ancora".